وزير الخارجية الصيني يعود مجددا.. الثعلب الفضي يحتاج إلى مخالب ذئب

يواجه الوزير الجديد للشؤون الخارجية في الصين، وانج يي، الكثير من التحديات الصعبة، بعد تعيينه ليخلف تشين جانج الذي لم يظهر في أي نشاط علني منذ ثلاثة أسابيع، ويتردد الكثير من التكهنات حول وضعه الصحي ومصيره في بلد معروف بـ«غموضه السياسي»، بحسب ما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

يتميز وانج يي، الذي يبلغ من العمر 69 عامًا، بالانتماء إلى الجناح القومي المتشدد، ويعد يدًا قديمة وموثوقة بالنسبة للرئيس الصيني شي جينج بين.

وانج يي يتعهد بتعزيز الشراكات وحماية سيادة بلاده

تم تعيين الدبلوماسي المخضرم وانج يي مجددًا وزيرًا للخارجية يوم الثلاثاء الماضي، ليحل محل النجم الصاعد تشين جانج الذي اختفى بشكل غامض منذ شهر، مما أثار تساؤلات حول الشفافية بعدما بقي في المنصب لمدة قصيرة للغاية لمدة سبعة أشهر فقط.

وفي أول تصريح علني له منذ توليه منصب وزير الخارجية، أصدر وانج يي بيانًا يوم الجمعة الماضي، وتعهد بتعزيز الشراكات وحماية سيادة بلاده، ونُشر هذا البيان على موقع وزارة الخارجية الرسمي على الإنترنت.

وبحسب التقرير، يواجه وانج يي تحديًا كبيرًا في استعادة مصداقية دبلوماسية الصين، حيث يتعين عليه التعامل مع عدد كبير من الملفات الصعبة بدون مساعدة زميله السابق.

وزير الخارجية الصيني سيواجه العديد من العقبات

وبالإضافة إلى التعامل مع التوترات الجيوسياسية المتزايدة، يتعين على وانج يي الاستعداد لحضور العديد من التجمعات الهامة التي سيحضرها زعيم بلاده، بما في ذلك قمة قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي ستعقد في نوفمبر في سان فرانسيسكو، وقد يلتقي فيها بالرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ويرى الأكاديمي والمدرس في جامعة كلايرمونت الأمريكية، مينكسين باي، أن وزير الخارجية الصيني الجديد سيواجه العديد من العقبات، ويتمحور صداعه الحقيقي حول كيفية إدارة بعض المشاكل الملتهبة، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات المتوترة للصين مع الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرها.

ويشتهر وانج باسم «الثعلب الفضي» بسبب سنه المتقدم وعدم صبغ شعره، وهو يتميز بذلك عن العديد من كوادر الحزب الشيوعي الحاكم الذين يصبغون شعورهم.