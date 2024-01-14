انطلاق فعاليات برنامج «المرأة تقود» في 4 محافظات.. بينها الدقهلية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة عن انطلاق فعاليات الدفعة الثانية من برنامج «المرأة تقود في المحافظات»، اليوم الأحد 14 يناير، في بعض المحافظات.

انطلاق الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود

وأشارت إلى أنه جري إطلاق المرحلة الثانية من برنامج المرأة تقود اليوم في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية، موضحة أن فعاليات الدفعة الثانية من برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بدأت من خلال طاقم الأكاديمية الوطنية للتدريب عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأوضحت أن المتدربات تمكن من اجتياز مراحل الاختبار والمقابلات الشخصية للانضمام للبرنامج، في إطار التعاون بين الأكاديمية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وتم تصميم البرنامج تحت مظلة مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، إذ تعتبر خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤسسات التدريب الوطنية المصرية ليشمل السيدات المصريات في كافة محافظات الجمهورية، من أجل تطوير أنفسهن وصقل مهاراتهن القيادية والإدارية من أجل المشاركة الفعالة والحقيقية في تنمية مجتمعاتهن.