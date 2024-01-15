أهالي الغردقة يحتفلون بمرور قرن على أقدم سيارة محلية الصنع في المدينة

يحتفل أهالي الغردقة، اليوم الاثنين، بمرور قرن من الزمان على أقدم سيارة في المدينة، والتي تعود إلى عام 1924، وعرفت باسم سيارة «سباق».

سيارة «سباق» هي خشبية صغيرة، يبلغ طولها مترين وعرضها مترًا ونصفًا، جرى صنعها على يد حامد سباق، أحد السكان الأصليين لمدينة الغردقة من قبيلة العبابدة.

وكانت السيارة تُستخدم لنقل المواد الغذائية من مخازن المحافظة إلى السوق القديم وسط مدينة الغردقة بالمجان، وذلك خلال القرن التاسع عشر، حيث كانت وسيلة المواصلات المتوفرة في ذلك التوقيت.

واليوم، تعتبر سيارة سباق تميمة مدينة الغردقة، حيث يحتفظ بها أحفاد حامد سباق في غرفة مجاورة لمنزل العائلة بالغردقة، تم بناؤها خصيصًا لهذه السيارة حفاظًا عليها من مرور الزمن.

سيارة تدور بمنافلة

يوضح «عزب سباق» من سكان الغردقة، وأحد أحفاد عائلة سباق في تصريحات لـ«الوطن» أنه في شهر يناير يصادف مرور قرن من الزمان على تصنيع عربية سباق، التي صنعها الجد حامد سباق بنفسه، بطريقة بدائية بصندوق خشبي وأربع كاوتشات سيارة نقل، وموتور سيارة فورد، وتدور بمنافلة، وتعمل بالبنزين والجاز معًا.

أقدم سيارة في الغردقة

وأشار محمود مصطفي من آل سباق في تصريحات لـ «الوطن» إلى أن السيارة كانت تساعد أهالي الغردقة في نقل المواد الغذائية من مخازن المحافظة إلى السوق القديم وسط مدينة الغردقة بالمجان، وذلك خلال القرن التاسع عشر حيث كانت وسيلة الموصلات المتوفرة في ذلك الوقت.

ذكريات مع سيارة سباق

ويتذكر حسن سباق في العقد الثامن من العمر ذكرياته مع سيارة عمه «سباق»، مشيرة إلى أنها من تراث مدينة الغردقة وتستهلك في الرحلة الواحدة لتر جاز ولتر بنزين، وسرعتها 2 كيلومتر في الساعة وأقصى مدة تعمل بها هي ساعتين تعود بعدها للراحة.

سيارة سباق تميمة الغردقة

وأشار حمادة قاسم، من أحفاد عائلة سباق، أنه يحتفظ بسيارة جده في غرفة مجاورة لمنزل العائلة بالغردقة تم بناؤها خصيصًا لهذه السيارة حفاظًا عليها من مرور الزمن.