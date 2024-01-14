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وزير خارجية الصين: نشجع مواطنينا على زيارة مصر للاستمتاع بالحضارة العريقة

كتب:

هاجر عمر
02:47 م | الأحد 14 يناير 2024
وانج يي وزير الخارجية الصيني

وانج يي وزير الخارجية الصيني

قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إنّه من المهم تعزيز الحوار الحضاري بين البلدين وتحقيق تفاهم شعبي على أعلى مستوى، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون الصيني المصري في مجالات الشباب والثقافة والمؤسسات الفكرية والتعليم المهني.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أنّه من المقرر تشجيع المزيد من السياح الصينيين لزيارة مصر، لكي يلمسوا عبق الحضارة المصرية العظيمة والعريقة.

 

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