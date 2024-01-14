إصلاح كسر في كوبري أبو قرقاص وصيانة أعمدة الإنارة ببني مزار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم.

إصلاح كسر كوبري أبو قرقاص العلوي

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص كوبري مدينة أبوقرقاص العلوي عقب كسر بسور الكوبري ووجود فتحات واسعة، وتفاديًا لسقوط أحد المارة بالمياه، وحفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم، قامت الورشة الخدمية بالوحدة المحلية بسرعة إصلاح الكسر وتركيب ولحام فتحات بأحد جانبي سور الكوبرى، واتخاذ كل التدابير اللازمة تجنبا لوقوع أية خسائر بشرية أو مادية.

وصيانة الإنارة بقرية البهنسا

وفى ذات السياق، أكد عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، الاستجابة لشكاوى المواطنين بصندفا بإصلاح وصيانة اعطال الإنارة بقرية البهنسا الجديدة ودير الملاك بالطريق الصحراوى الغربى، وتمت إزالة أسباب الشكوى، كما تلقت الوحدة المحلية شكوى من سكان حي شمال بوجود انسداد بإحدى بلاعات الصرف الصحي بشارع المخبز الالي، وعلى الفور وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تم إصلاح العطل وكسح المياه.