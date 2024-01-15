«القومي للبحوث الفلكية»: غرة رمضان 2024 فلكيا 11 مارس

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن غرة شهر رمضان 2024، ستكون يوم 11 مارس المقبل، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

وأوضح القاضي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحسابات الفلكية أظهرت أن أول أيام شهر رمضان 2024، سيكون يوم 11 مارس المقبل، وأن عدة أيام الشهر 30 يوما كاملا.

ويأتي هذا الإعلان بعد تردد الأقاويل عن احتمالية أن يكون غرة الشهر الكريم يوم 12 مارس المقبل.

القومي للبحوث الفلكية

ولفت القاضي إلى أن الرأي النهائي لموعد شهر رمضان 2024، سيكون لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع الشهر الكريم، بالتنسيق بين هيئة المساحة المصرية واللجان العلمية بالمعهد، مؤكدا أن المعهد يمتلك الإمكانات العلمية والبشرية التي تؤهله لمتابعة الظواهر الفلكية كاملة.

وتابع أن عدة أيام شهر رجب 2024 ستكون 29 يوما وفقاً للحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد، منوها بأن موعد غرة شهر شعبان 2024، ستكون الأحد 11 فبراير 2024، على أن يكون أول أيام رمضان 2024 هو 11 مارس.