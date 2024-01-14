عرض الفيلم الروائي «إستروبيا» ضمن فعاليات نادي سينما المرأة غدا

تقام فعاليات نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، غداً الساعة 6 مساءا في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار دعم وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

فعاليات نادي سينما المرأة

ويُعرض خلال فعاليات النادي الفيلم الروائي «إستروبيا» إخراج أحمد حسونة، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب الفلسطينيين وزوجاتهم الذين دفعتهم ظروف الحياة إلى الهجرة من قطاع غزة في عام 2012، لتفقد آثارهم بعد ركوبهم على متن قارب.

ندوة بنادي سينما المرأة

وعقب عرض الفيلم تُقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أنَّ نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على فنيا.

جدير بالذكر، أنَّ جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحه للجمهور ومحبي السينما.