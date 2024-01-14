مفاجآت تنتظر 3 لاعبين مصريين خلال عام 2024.. خبيرة أبراج تتنبأ

دقائق تفصلنا عن بدء مباراة منتخبي مصر وموزمبيق، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وتضم مصر قائمة كبيرة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ومن بينهم 3 لاعبين سيكونون الأكثر حظًا لهذا العام، سواء على المستوى المادي أو اغتنام الفرص.

محمود تريزيجيه.. بداية جديدة

يعد محمود تريزيجيه من اللاعيبة الأكثر حظًا في عام 2024، إذ يشهد بداية جديدة، ومرحلة كبيرة من النجاح والتقدم، ستجعله لامعًا ومزدهرًا إلى حد كبير، بالإضافة إلى حصوله على فرص ومكاسب ضخمة، وسوف يتلقى تعاقدًا جديدًا، بحسب عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

محمود تريزيجيه من مواليد برج الميزان، ورغم البشائر التي سيتلقاها، يجب أن يحذر من دخول أي وسيط، في قرارته بشكل عام، لأن شرط النجاح لديه الابتعاد عن الوساطة، قائلة: «أي وسيط هيبوظ الدنيا، هو عنده فرص كتير حلوة السنة، لازم يستغلها صح وميدخلش أي وساطة».

محمد النني.. فرص عديدة

محمد النني من اللاعيبة الأكثر حظًا لعام 2024، ولديه فرص عديدة للحصول على مكاسب مالية ضخمة، ولكن يجب الحذر من أمر مهم جدًا، كونه مواليد برج السرطان، ويواجه تشوشا هذا الشهر بصفة عامة، لذا فإن الحرص في خطواته، خلال هذا الأيام، لتجنب حدوث أي عرقلة.

يعاني مواليد برج السرطان من تشوش خلال هذه الفترة، إلا أنهم سيكونون الأكثر حظًا، «من الأكثر حظا بس يعدي الشهر ده لأنه مش ألطف حاجة معاه ويعتبر محمد النني من نجوم الكرة، الذين لديهم القدرة على توجيه الهدف بشكل جيد»، وفقًا لعبير فؤاد.

عبدالله السعيد.. اقتناص الفرصة

أما عبداالله السعيد وينتمي لنادي بيراميدز، لديه فرصة جيدة لهذا العام، ومكاسب ستجعله من الأكثر حظًا في 2024، وهو من مواليد برج السرطان، لذا يجب عليه اقتناص الفرصة بدون تشويش، وسيكون له حظ أوفر على مختلف الأصعدة.