جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

أكدت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان، والتأكد من وضوح الورقة الامتحانية وأنها مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك قبل بدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024.

وتستعد محافظة الجيزة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 المقرر انطلاقها يوم 17 يناير وفقاً للجدول المعتمد رسمياً من المحافظ بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وجاء كالتالي:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الجيزة

- يوم الأربعاء: 17 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.