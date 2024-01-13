وكيل «رياضة القليوبية» يتفقد أعمال إنشاء مركز التنمية الشبابية بالعبور

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية في مدينة العبور، التي تبلغ تكلفتها 21 مليون جنيه، وشملت الزيارة، تفقد أعمال رفع كفاءة حمام السباحة الأوليمبي ومنطقة النادي الاجتماعي «اللاند سكيب» وعمل حمام سباحة ترفيهي للأعضاء، رافقه في الجولة، النائب محمد الطوخي رئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية بالعبور والتنفيذيين بالمركز.

أعمال إنشاء الملعب القانوني

وفي أثناء تفقده للملعب القانوني، أوصى بتكليف الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، بمتابعة أعمال إنشاء الملعب القانوني، واستكمال التراك، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الفرع الثاني لمركز التنمية الشبابية بالعبور

وعلى هامش زيارته لمدينة العبور، تفقد «الصبروط»، الفرع الثاني لمركز التنمية الشبابية بالعبور بحي الكرامة، وحمام السباحة بالمركز والملاعب الخماسية، مؤكدًا أنّ الإقبال على الاشتراك في عضوية مركز التنمية الشبابية، يبشر بنشاط رياضي وترفيهي وثقافي كبير.

جدير بالذكر، أنّ الفرع الجديد لتنمية الشبابية بالعبور الجديدة، جرى استلامه من جهاز الإسكان والتعمير بالعبور الجديدة، ويحتوي المركز على حمام سباحة نصف أولمبي، وملعبيين خماسيين، نجيل صناعي، وملعب متعدد ومبنى إداري.

وأشار «الصبروط» إلى الطفرة الإنشائية التي تشهدها مراكز شباب القليوبية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف لتنمية النشء والشباب، تطبيقًا لسياسة واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.