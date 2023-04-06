انطلاق النسخة الثانية من بطولة المجتمع المدني لكرة القدم في القليوبية

شارك الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في افتتاح النسخة الثانية من بطولة المجتمع المدني لكرة القدم، التي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 7 - 18 أبريل الجاري على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر

وتشارك القليوبية بـ32 فريقا من مؤسسات المجتمع المدني، ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر» بمشاركة عدد من الوزارات والمنظمات الأممية والسفارات ومؤسسات المجتمع المدني (شركاء التنمية)، خلال شهر رمضان الكريم.

إعلان 2023 عامًا للشباب العربي

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة على أهمية البطولة، والتي تأتي بالتزامن مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان 2023 عامًا للشباب العربي، مشيدًا بإطلاق الإدارة المركزية للتنمية الرياضية دورات رياضية لمديريات الشباب والرياضة وكذلك دورات الأحياء الشعبية.