تعليمات مهمة من «تعليم الجيزة» بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعا موسعا، شمل مديري عموم ووكلاء الجيزة ومسئولي أمن الإدارات التعليمية ورؤساء لجان النظام والمراقبة وأعضاء المتابعة مركزي، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة والتعليمات المهمة بشأن امتحانات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم «عام / لغات» للشهادة الإعدادية.

وتنطلق الامتحانات الأربعاء المقبل، بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والتي تستغرق (6) أيام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

وأكد سلومة أن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة (200085) طالبا وطالبة، مقسمين على (698) لجنة على مستوى المحافظة.

كما أكد مراعاة أن يوم السبت الموافق 20 يناير إجازة رسمية بالامتحانات بمناسبة عيد الغطاس للأخوة الأقباط شركاء الوطن.

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وأكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

كما شدد على تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان نهائياً ولو كان مغلقا.

مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

وأكد عدم السماح بدخول الطلاب للجان بعد التاسعة والربع حرصا على استقرار العملية الامتحانية، وسرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة الدقة.

وأشار أيضا إلى إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل جميع المعوقات وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين.

ووجه إلى تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب إلى لجانهم، وضرورة ختم جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعه على الطلبة، والتأكيد على التعاون بين مديري الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة للجان النظام من أدوات وغيره، وتسهيل مهمتهم إلى جانب مجموعة من التعليمات كالتالي:

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الاسم ورقم الجلوس واسم المادة وبقية البيانات.

- على الطالب فور استلامه ورقة الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء امتحانه.

- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة .

- عدم ترك كراسة الإجابة خالية من أي كتابة.

- إعلان أرقام الجلوس وتحديد اللجان المخصصة لأداء الامتحان طبقاً لأرقام الجلوس.

- عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها، طبقاً لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

- في حالة حدوث أي ظرف طارئ للطالب وعدم استطاعته الحضور في الزمن المحدد في هذا اليوم عليه إثبات ذلك، وتقديم جميع المستندات في الإدارة لدراسة مدى أحقيته في قبول عذره والسماح له بأداء الامتحان وفقاً للقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011.

- عدم السماح بدخول كاميرات أو أي لفائف أو حقائب مع أي زائر.

- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنة لتقدير الموقف.

- متابعة لجان تقدير الدرجات وإرسال النماذج فور الانتهاء من وقت الامتحان.

- التنبيه على المقدرين بالدقة والسرعة في التصحيح.

- لا يجوز إعطاء أجهزة الإعلام أو أية جهة خارجية أي تصريحات أو أرقام نسب أو مواعيد خاصة بأعمال الامتحانات أو النتيجة، إلا بعد الرجوع إلى مدير المديرية.

- عدم ارتكاب أي مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاص بشأن إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

- يتم إرسال التقرير الخاص بالامتحان يومياً عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة مستوفياً ومعبراً عن الواقع.

- في حال وجود أمر طارئ يستدعي تدخل المديرية، يتم الإتصال فوراً بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.

- متابعة الامتحان الإلكتروني للصف الثانى الثانوى ومحاولة إزالة أي عوائق أثناء فترة الامتحان.

- في حال عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان إلكترونياً يتم امتحانهم ورقياً.

- متابعة أعمال الطباعة للامتحانات حتى يكون متاح أداء الطلاب الامتحان ورقياً عند وجود أي عائق.