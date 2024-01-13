طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ يؤدون الامتحانات اليوم

يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، صباح يوم اليوم السبت، امتحانات اليوم الثاني للترم الأول، وذلك على نطاق جميع مدارس محافظة كفر الشيخ.

أداء امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ

أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، ستشمل اليوم الثاني امتحانات مادتي:

مادة العلوم للصف الأول الإعدادي من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا، ومادة الهندسة من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحانات مادتي جبر وإحصاء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا، ومادة الدراسات الاجتماعية من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

خدمات متكاملة وتوفير سبل الراحة للطلاب

وأشار إلى توفير كافة سبل الخدمات والراحة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال أداء امتحانات اليوم السبت، لافتًا إلى أن جميع اللجان متوفر بها كافة الخدمات الطبية والإنارة، والتأكيد على المراقبين للتواجد قبل انطلاق موعد الامتحانات، كما يتم التواصل مع جميع الإدارات التعليمية على مدار أداء الامتحانات.