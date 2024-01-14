«محلية الحرية المصري» تجتمع لوضع خطة العمل في الفترة المقبلة

عقدت أمانة المجالس المحلية والشعبية بحزب الحرية المصري، اجتماعا لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، واستعراض رؤية الحزب والتجهيزات المقبلة، وكذلك مناقشة أنشطة وعمل الأمانة خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، جاء ذلك بحضور النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، والمستشار هاني الهلالي أمين المجالس المحلية والشعبية بالحزب، والأمناء المساعدين بالأمانة وأعضاء هيئة المكتب.

وأشاد النائب أحمد مهني، بدور الأمانة والمجهودات خلال الفترة الماضية والأداء خلال الانتخابات الرئاسية، وشدد على العمل باستمرار نفس الأداء خلال الفترة المقبلة، والتواصل المستمر مع المواطنين، وتلقي الطلبات الخدمية منهم وعرضها على الحزب تمهيدا لعرضها للمسؤولين وحلها، وكذلك عمل ندوات وورش عمل تعريفية بمجهودات الدولة تجاه المواطن المصري، وشرح ما يحاك من مخططات تهدف لتدمير الوطن.

حزب الحرية المصري

وأكد مهنى، على دعم وتأييد الحزب للرئيس السيسي في كل القرارات التي يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، بما يهدف تحقيق المصلحة العليا للوطن، والحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية.

وأضاف مهنى، أن أمانة المحليات تعد من الأمانات الهامة في الحزب، ويقع على عاتقها دور كبير وسيكون لها دور أكبر مع إقرار قانون المحليات والاستعداد لانتخابات المحليات، من خلال كوادر شبابية قادرة على خوض الانتخابات، كذلك سيتم اختيار كوادر حزبية لتمثيل الحزب في انتخابات النواب والشيوخ خلال الفترة المقبلة.

أمانة المجالس المحلية

كما استعرض المستشار هاني الهلالي، أمين أمانة المجالس المحلية بالحزب، خطة عمل الأمانة للفترة المقبلة، والعمل على تجهيز كوادر حزبية يتم تأهيلها للدفع بها في انتخابات المحليات حال إقرار القانون، مشددا على ضرورة مواصلة الأعضاء مع المواطنين بصورة مستمرة، والعمل على انتشار الحزب في المحافظات والأقسام والمراكز المختلفة.

وقال الهلالي، إن الأمانة بصدد التجهيز لإعداد مدرسة الكوادر الشبابية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية وتتضمن برامج تدريبية مختلفة عن المحليات والإدارة المحلية وقانون الإدارة المحلية.