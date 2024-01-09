نواب «الحرية المصري» يهنئون الإخوة الأقباط بعيد الميلاد

شارك أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، في احتفالات الإخوة الأقباط بعيد ميلاد المسيح، وذلك بتقديم التهنئة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية في المحافظات.

وقامت النائبة جيهان البيومي، أمينة المرأة بالحزب وعضو مجلس النواب، بحضور قداس عيد الميلاد المجيد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قامت بتقديم التنهئة بزيارة عدد من الكنائس في ميت غمر بالدقهلية، وكذلك تقديم التهنئة في الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.

وقام النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ونائب رئيس الحزب، يرافقه محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك بمطرانية بنها والكنيسة الإنجيلية ومطرانية شبين القناطر وشبرا الخيمة.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية ببنها ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل في الخانكة.

واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا.