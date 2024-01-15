فريق التجارة يتصدر دوري الناشئين بمنطقة السويس.. و«كهرباء عتاقة» في الوصافة

كشفت إدارة المسابقات التابعة لاتحاد كرة القدم المصري فرع السويس، جدول ترتيب مسابقة الناشئين مواليد 2003 للموسم الكروي 2023-2024، بعد انتهاء الأسبوع الثامن من المسابقة، إذ احتل فريق نادي «نادي التجارة» المركز الأول، بينما جاء «كهرباء عتاقة» في مركز الوصيف.

المركز الأول من نصيب نادي التجارة

وفق ترتيب جدول دوري الناشئين، الذي أعلنته منطقة السويس لكرة القدم بالاتحاد المصري لكرة القدم، جاء فريق نادي التجارة في المركز الأول، بحصوله على 19 نقطة حققها من 8 مباريات، فاز في 6 منها وتعادل في مباراتين فيما يأتي جاء نادي كهرباء عتاقة في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، حصدها من 5 مباريات فوز وثلاث تعادلات.

وجاء الترتيب النهائي للفرق في جدول المسابقة كالتالي:

1- نادي التجارة لعب 8 مباريات، حقق المركز الأول برصيد 20 نقطة، له 16 هدفا وعليه 3 أهداف.

2- كهرباء عتاقة، المركز الثاني لعب 8 مباريات، المركز الثاني برصيد 18 نقطة، له 21 هدفا وعليه 5 أهداف.

3- الغريب، المركز الثالث، برصيد 7 نقاط، جمعها من لعب 8 مباريات، له 13 هدفا وعليه 17هدفا.

4- مركز شباب قرية عامر، لعب 8 مباريات، المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ليه 10 أهداف وعليه 24 هدفا.

5- غزل السويس، لعب 8 مباريات، المركز الخامس برصيد 4 نقاط، له 5 أهداف وعلية 16 هدفا.