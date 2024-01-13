منطقة السويس لكرة القدم تستعد لمهرجانات البراعم في 27 يناير المقبل

تستعد منطقة السويس لكرة القدم، التابعة للاتحاد المصري، لمهرجانات البراعم لموسم الرياضة 2023- 2024، حيث عقدت المنطقة، اجتماعًا لممثلي مراكز الشباب والأندية، لبحث المشاركة خلال إجازة نصف العام.

مهرجانات البراعم في إجازة نصف العام

وأعلنت إدارة المسابقات في منطقة السويس لكرة القدم، أنّه جرى خلال الاجتماع، تسجيل موافقات الأندية ومراكز الشباب المشاركة في مهرجانات البراعم للموسم الرياضي 2023- 2024، التي ستُقام خلال إجازة نصف العام في الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير المقبل.

وضع جدول للمهرجانات في إجازة نصف العام

وأوضحت منطقة السويس لكرة القدم، أنّ المراكز والأندية الراغبة في الاشتراك، تتقدم بخطاب رسمي بالرغبة في المشاركة، إذ سيجري وضع جدول إقامة المباريات، وذلك وفقًا للنظام التالي:

- مواليد 2011: تُقام المباريات على المعلب كاملاً بفريق مكون من 11 لاعبًا.

- مواليد 2012: تُقام المباريات على نصف الملعب، بعدد 7 لاعبين وحارس مرمى.

- مواليد 2013- 2014: تُقام المباريات على نصف الملعب، بعدد 7 لاعبين وحارس مرمى.