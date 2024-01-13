كيف عبر «حالة خاصة» عن تحديات وقدرات مرضى التوحد؟.. ذكاء خارق

في الحلقة الرابعة من مسلسل «حالة خاصة»، يواجه «نديم»، الشاب التوحدي، تحديًا جديدًا عندما يضطر إلى العمل ضمن فريق في مكتب محامية شهيرة، والاحتكاك المباشر بعدد من الزملاء منهم الودود والمتطفل والاستغلالي.

ويجسد طه الدسوقي شخصية نديم في «حالة خاصة» وتركز قصة المسلسل على مرضى التوحد، وتعمل على عرض شكل حياتهم اليومية من خلال قصة المسلسل وأبطاله.

عبد الرحمن: مسلسل حالة خاصة نجح في التعبير عن مرضى التوحد

وتعليقًا على الحلقة الرابعة من مسلسل «حالة خاصة»، يقول عبد الرحمن علي، الذي يعاني من التوحد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه كان حريصًا على متابعة حلقات المسلسل، لأنه يعاني التوحد منذ ولادته، فكان لديه فضول حول المسلسل وقصته، وكيف ستظهر شخصية المتوحد في العمل الدرامي.

وأضاف «عبد الرحمن» أنّ مسلسل «حالة خاصة» في الحلقة الرابعة والحلقات السابقة، تمكن من التعبير عن رهبة مرضى التوحد من الوقوف والتحدث أمام جمع من الناس، وكذا انزعاجهم الشديد من الأصوات العالية، وهو ما ظهر في بعض المشاهد، مؤكدًا أنّ هذه الأمور حقيقية ويعاني منها مرضى التوحد.

إبداع مرضى التوحد في مسلسل حالة خاصة

يدرس عبد الرحمن صاحب الـ19 عام، في كلية الألسن بقسم اللغة الأسبانية في جامعة عين شمس، وذلك بعد أن كان ضمن أوائل الجمهورية في الثانوية العامة 2022، وتم تكريمه في احتفالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويقول: «هذا التكريم ومسيرتي في التعليم بشكل عام تؤكد أن مرضى التوحد بإمكانهم الفوق والإبداع، وهو ما أظهره صناع العمل في مسلسل حاله خاصه».

عانى عبد الرحمن في صغره من صعوبة تكوين علاقات اجتماعية، ولكن مهارته الاجتماعية تطورت مع مرور الوقت حتى أصبح اليوم شابًا جامعيًا لديه صداقات في محيطه. وعن تمكنه من النجاح في تحسين مهارته الاجتماعية لتكوين علاقات، قال أن والديه كانا السبب الأساسي في ذلك، موضحًا: «كان والداي يشجعاني على إقامة العلاقات والتعامل مع الناس دون أن أخاف، وكانا دائمًا يرددون أن الجميع سيتقبلني، إلى أن تمكنت مع مرور السنوات من تحسين علاقاتي بمن حولي وتكوين صداقات، وتجربتي تؤكد أن مرضى التوحد لديهم الإمكانية في تكوين العلاقات والصداقات، وقد ظهر هذا الجانب أيضًا في مسلسل «حالة خاصة» الحلقة الرابعة والحلقات السابقة، حيث أن «نديم» لديه صداقات جيدة في مكتب المحمية الذي يتدرب فيه».

تطوير المنظومة التعليمية لتلائم مرضى التوحد

وأظهر مسلسل «حالة خاصة» الحلقة التي عُرضت منذ أيام، محاولة استغلال أحد زملاء «نديم» في مكتب المحمية لمهارته في حل القضايا، وسرقة مجهوده من خلال نفاقه وخداعه، وقال عبد الرحمن عن ذلك: «كمرضى توحد، أحيانًا نتعرض لمثل هذه المواقف بالفعل، ولكن من يقوم بذلك، في رأيي، هو شخص يعاني من عدم الثقة الكافية في النفس، ما يجعله يصدر أخطاء الآخرين ليخفي عيوبه».

وشاهدت إيمان محمد، والدة عبد الرحمن، مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة برفقة ابنها، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إن طه الدسوقي تمكن من تجسيد شخصية المتوحد بشكل دقيق وسليم واهتم بكافة تفاصيل الشخصية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على تسهيل سبل الحياة على ذوي الهمم بشكل عام، ومنها المنظومة التعليمية، إذ لم يواجه عبد الرحمن تحديات خلال مرحلة التعليمي المدرسي والآن في الجامعة لا يواجه تحديات أيضا، كما أن الدورات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم للمعلمين ليتمكنوا من التعامل مع مرضى التوحد أو أصحاب أي إعاقة عمومًا بشكل سليم، كانت تجدي نفعًا وانعكست على عبد الرحمن، بأن أنهى تعليمه المدرسي بتفوق وكان من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.

تأثير مسلسل حالة خاصة في رفع الوعي بالتوحد

وثمنت والدة عبد الرحمن ما يقوم به مسلسل «حالة خاصة» بتسليط الضوء على مرضى التوحد، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تعمل على تسليط الضوء على ذوي الإعاقة بمختلف إعاقتهم، وهي خطوة هامة، إذ أن السينما والدراما لها تأثير أكبر على المجتمع والمواطنين، بالتالي تساهم في توصيل صوتهم إلى فئات أكبر من المجتمع.

وأوضحت محمد أن مسلسل حالة خاصة الحلقة الجديدة والحلقات القديمة، تعمل على توعية المجتمع حول مرضى التوحد، فضلا عن أن المسلسل يعمل على توصيل رسالة للجمهور، وهي حسن معاملة هذه الفئة من المجتمع وتقديرها لأن لديها قدرات ذهنية عالية، لابد من توظيفها في المسار الصحيح حتى يستفيد منها المجتمع، قائلة: «أغلب مرضى التوحد مثل طه الدسوقي في مسلسل حالة خاصة، يتمتعون بذكاء عالي، بالتالي لابد من منحهم الفرصة للاستفادة من هذه القدرات، في المجالات المختلفة، وهناك تطور كبير تشهده مصر في دمجهم».