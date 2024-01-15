العاصمة الإدارية تستقبل وفدا من بنك التنمية التابع لـ«بريكس»

استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لتحالف «بريكس»، برئاسة فلاديمير كوسياكوف نائب رئيس البنك ووفد مرافق، ضمن زيارتهم لمصر في الفترة من 13 إلى 18 يناير الحالي، بتنسيق من وزارة المالية.

مستجدات الأعمال في العاصمة

وخلال الزيارة قدم المهندس خالد عباس عرضًا تقديميًا حول المشروع وتفسير أبعاده وأهدافه، وآخر مستجدات الأعمال التي تحدث على أرض الواقع في العاصمة الجديدة.

وأجرى الوفد زيارة ميدانية تفقد خلالها الحي الحكومي ومركز مصر الثقافي الإسلامي وكاتدرائية ميلاد المسيح ومدينة الفنون والثقافة.

وأكد المهندس خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استثمارات بنك التنمية الجديد (NDB).

وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان حلما وتحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرض على أن تكون العاصمة الإدارية بوابة مصر للجمهورية الجديدة.

وأَضاف أن الدولة المصرية منذ أن بدأت في بناء هذا المشروع الضخم وهي تحرص على أن تكون مدينة ذكية ومستدامة، وتحتوي على جميع المرافق والبنية التحتية اللازمة، لتكون مركزًا اقتصاديًا وثقافيًا عالميًا.

وأعرب فلاديمير كوسياكوف عن إعجابه الشديد وحجم الإنجاز الذي حدث في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا بالخطوات والتقدم الكبير الذي جرى إحرازه في تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم.

يذكر أن جمهورية مصر العربية انضمت إلى عضوية بنك التنمية الجديد NDB الذي أسسه التحالف عام 2015، بهدف تحقيق التكامل مع الجهود العالمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.