«الجيولوجية المصرية» تعقد مؤتمرها السنوي الـ60 في فبراير المقبل

تعقد الجمعية الجيولوجية المصرية المؤتمر العلمي السنوي الـ60 في فبراير المقبل، ويتضمن تكريم الرواد والداعمين للجمعية، بحضور الدكتور عمر طعيمة رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية، والدكتور ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وقال الدكتور عمر طعيمة رئيس الجمعية الجيولوجية المصرية، إنّه تقرر عقد المؤتمر العلمي السنوي الـ60 للجمعية الجيولوجية بمقر الهيئة العامة للثروة المعدنية في مقرها بطريق صلاح سالم الأحد الموافق الرابع من فبراير 2024.

وأكد طعيمة أنّ الجمعية فتحت باب الاشتراك أمام أعضاء الجمعية والشركات التي تعمل في مجال التعدين للاشتراك بالمؤتمر، وتقديم البحوث التي تم إعدادها من قبل الباحثين والجيولوجيين، متابعا أنّ هناك 13 بحثا تم تقديمهم للمشاركة في المؤتمر وسيتم تقييمهم عقب المؤتمر وتقديم جوائز من قبل الداعميين للجمعية للأبحاث المميزة.

تكريم قدامى الجيولوجيين

وأضاف أنّه سيتم تكريم مجموعة من قدامى الجيولوجيين في مصر ورموز الشركات الداعمة للجمعية الجيولوجية خلال المؤتمر، الذين لهم إسهامات بارزة في مجال التعدين بمصر.