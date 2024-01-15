مطار الغردقة يستقبل 9 آلاف سائح على متن 45 رحلة اليوم

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الاثنين، 45 رحلة، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السياح

وأشار أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أفاد بوصول 45 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل حوالي 9 آلاف سائح من مختلف الجنسيات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال السياح في فنادق الغردقة

ولفت «علي» إلى استقبال السياح الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق، وعمل برامج وفقرات ترفيهية واستعراضية ومهرجانات الشواطئ بصفة يومية، بغرض تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

وأشار نائب رئيس الغرفة إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال شهر يناير الجاري، تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، حيث توافد سياح أكثر من 15 جنسية أجنبية على شواطئ الغردقة.

وذكر، أن صحيفة نيويورك تايمز العالمية وضعت مدينة الغردقة ضمن أفضل أماكن العالم للسفر في 2024، في قائمة ضمت 52 موقعا حول العالم.