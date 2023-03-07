يسري الفخراني يكشف لـ«صاحبة السعادة» إمكانية عمل جزء ثانٍ لـ«وبينا معاد»

علق الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إمكانية عمل جزء ثان من مسلسل «وبينا ميعاد»، قائلا إنه خلال العمل على إعداد مسلسل «أبو العروسة» لم يكن في الحسبان تصوير جزء ثانٍ، ولكن عندما أصبح هناك «براند» لعمل جزء ثانٍ جرى الإعداد على ذلك.

أحداث جديدة لتقديمها

وأضاف الفخراني، خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أن الهدف ليس لغرض التقديم فقط، ولكن نبحث عما يحب أن يقدم، ووجود أحداث جديدة لمناقشتها أم فقط تكرار، فإذا كان لديه 60 حلقة يمكن أن يناقشها يختارالـ 30 الأقوى منها وليس العكس بتصوير حلقات بكثرة.

ولفت إلى أن مسلسل «وبينا معاد» أصبح من ضمن «البراندات» الموجودة، متابعا: «وبالتالي لما هنقعد ونذاكر هنشوف إيه ممكن يحصل».

وأشار إلى أنهم يحاولون في الشركة المتحدة تقديم وجبة متكاملة للمشاهد، سواء في رمضان أو خارجه، متابعا أنه توجد دراسة يومية مع المؤلف والمخرج والمنتج، بمعنى أن بداية العمل على المسلسل لم تكن كما تظهر للجمهور، نظرا لأن أي أعمل يجب أن يكون به قابلية للنمو، وهذه شريطة أي عمل ناجح.

وتابع: «نحن نساعد أي شخص يأتي للعمل، بمعني أن المخرج والمؤلف هما أصحاب العمل، ولكننا نكون مساعدين لهما في تطوير العمل، وهذه أمور كثيرة تحدث في الكواليس».

الاسم القديم لـ «وبينا معاد»

وتابع: «أنا اللى اخترت الاسم بدلاً من اسم كان مقترح وهو (بيت العز)، وكنا قبل كده عملناه جزء من مسلسل (إلا أنا)، وفكرت فلقيت إن المسلسل كله مبني على صدف يخلى الناس تتقابل من أول لحظة فيه وحتى نهايته، فجاتلى فكرة إن بينا ميعاد للتلاقى، واخترته ولاقى ترحابا شديدا».