ترشيحات عديدة وفوز محدود.. «Barbie» يتراجع في موسم الجوائز

لم يستطيع فيلم «Barbie» تحقيق رقم قياسي في موسم الجوائز قريب من الرقم القياسي الذي حققه في شباك التذاكر، بعد ما تجاوزت إيراداته الـ1.4 مليار دولار في دور العرض السينمائي حول العالم، بالرغم من حصول الفيلم على أكبر عدد ترشيحات لجوائز سواء في النسخة الـ81 من جوائز جولدن جلوب، أو في جوائز اختيارات النقاد الـ 29 إلا أنَّه لم يستطيع الفوز سوى بعدد محدود من الجوائز.

حصل فيلم «Barbie» على 18 ترشيحًا لجوائز اختيارات النقاد السنوي الـ29، ولكنه لم يفز سوى بـ6 جوائز فقط سوى: أفضل سيناريو أصلي لـ جريتا جيرويج، نوح بومباخ، أفضل تصميم إنتاج، أفضل أغنية لـ«I’m Just Ken»، أفضل تصميم ملابس، أفضل شعر ومكياج، بالإضافة إلى أفضل فيلم كوميدي.

«Barbie» يخرج بجائزتين من 9 جوائز في جولدن جلوب

وقبل أيام من حفل جوائز اختيارات النقاد السنوي، حصل الفيلم على جائزتين فقط من إجمالي 9 جوائز ترشح لهم الفيلم في النسخة الـ81 من جوائز جولدن جلوب، وهما: أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر وهي جائزة مستحدثة للمرة الأولى هذا العام، بجانب جائزة أفضل أغنية عن «What Was I Made for».