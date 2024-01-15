«رياضة سوهاج» تناقش زواج الأطفال بالمسرح التفاعلي والغناء والدراما

نظمت مدرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج عرض جلسة فنية لعرض فيلم «عصافير للبيع» باستخدام تقنية الدراما لمناقشة قضية «زواج الأطفال» ضمن أنشطة أندية السكان المنفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للشباب بالمحافظة بمختلف مراكز الشباب، مع عقد تدريب عن القضايا الاجتماعية عقب مشاهدة الفيلم.

رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان

ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث والاهتمام برفع الوعي بصحة المراهقين وتنظيم الأسرة.

استخدام الغناء والمسرح التفاعلي

وتقدم الفعاليات باستخدام تقنيات متنوعة مثل تقنية الدراما بالفيلم، والفعاليات الرياضية والجلسات التفاعلية بالإضافة إلى استخدام الفن متمثلاً في جلسات الغناء "فريق شمندورة"، وعروض المسرح التفاعلي "فريق نواة".

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بضرورة الاهتمام بأنشطة أندية السكان والتي تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعي في المجتمع حيث تقوم بدور حيوي كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب