محافظ بني سويف يتابع استعدادات «التعليم» لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولي التعليم، التجهيزات والترتيبات اللازمة، لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل بالثانوي العام لعام 2024/2023، والتي تنطلق غداً السبت 13 يناير بالصف الأول، في حين تنطلق امتحانات الصف الثاني الأحد المقبل في 92 مدرسة ثانوي على مستوى إدارات المحافظة، بإجمالي يزيد عن 34 ألف طالب وطالبة.

تفاصيل امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي ببني سويف

وكشف الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية و التعليم في محافظة بني سويف، تفاصيل امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي العام، قائلًا إن الامتحان سيكون على مستوى الإدارة، وتم وضعه من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات.

نظام امتحان نهاية الفصل الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي

وأضاف: تشمل الورقة الامتحانية أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا وأسئلة مقالية بنسبة 15% ويكون الامتحان سواء كان عبر أجهزة التابلت والأسئلة المقالية، في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان.

الامتحان ورقيا في حال حدوث أي مشكلة تقنية

وتابع أنه في حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء أي مادة، يتم أداء الامتحان ورقيًا بنظام البوكلت في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول، في حين يتم الامتحان ورقيا بنظام البوكلت في كل المواد وذلك لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بالإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وكذلك طلبة المنازل.