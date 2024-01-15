سعر طن الحديد اليوم الاثنين 15-1-2024.. بكم حديد عز؟

استقرار كبير شهده سعر طن الحديد اليوم الاثنين 15-1-2024 في أغلب الأسواق، ذلك بعدما سجل سعر طن الحديد اليوم 43 ألفا و600 جنيه من حديد عز، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما سجل طن الحديد الاستثماري اليوم 41 ألفًا و907 جنيهات.

سعر طن الحديد اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم خاصة حديد عز، وفق ما نشر عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الاثنين في الأسواق 41 ألفًا و907 جنيهات للطن الواحد للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وبلغ سعر حديد عز اليوم الاثنين في الأسواق 43 ألفا و600 جنيه للطن الواحد للمستهلك.

سعر حدید المصریین

- سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 42 ألف جنيه للطن.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد العتال، 41 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المعادي، نحو 40 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي، 40 ألفًا و300 جنيه.

- طن حديد المراكبي، سجل 41 ألفًا و500 جنيه.

- طن حديد عطية، سجل 41 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد العشري، 40 ألفًا و100 جنيه.