ابن صديق «عبد الناصر»: الرئيس الراحل أنصف البسطاء وقضى على الطبقية

من أقصى الصعيد وتحديدًا محافظة أسوان، جاء أبو الحسن حسين محمود نجل عضو مجلس الأمة حسين محمود، الذي كان من أصدقاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وله معه مواقف شهيره، لإحياء ذكرى ميلاده في الضريح بمنطقة منشية البكري بالقاهرة.

وقال «أبو الحسن»، إنّ الرئيس عبد الناصر، له إنجازات عديدة أهمها المساواة بين الناس، فجعل الفقراء كالأغنياء، وقبل فترة حكمه كانت الحياة في مصر مختلفة فكان هناك طبقة عليا وطبقة سفلى ولا اختلاط بينهما.

المشاركة كل عام في ذكرى الميلاد

وأضاف أنه يحرص على المشاركة كل عام في ذكرى ميلاد ووفاة الرئيس الراحل، الذي يعد بالنسبة له الأب الروحي، ووالده كان صديقًا له وقدم خطبة في مجلس الأمة بحضور الرئيس عبدالناصر.

افتتاحات السد العالي

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن والده كان من محبين الرئيس عبد الناصر وسافر معه في أكثر من دولة، وحضر معه افتتاحات السد العالي، مضيفًا: «مع كل زيارة للرئيس عبد الناصر كنا نهتف بالأغاني الوطنية في حضوره ترحيبا به».