كيفية تجهيز الشتلات الزراعية «الأورجانيك» في المنزل.. خطوات بسيطة

اتجه عدد من المواطنين مؤخرًا، لزراعة أسطح المنازل والبلكونات، فضلا عن المساحات الفارغة الأخرى، ومن ثمّ يبحثون عن أجود الشتلات أو البذور لاستخدامها، وكيفية عمل ذلك.

خطوات تجهيز الشتلات الزراعية لنباتات أورجانيك في المنزل

وكشف المهندس الزراعي محمد عطية لـ«الوطن»، عن خطوات تجهيز الشتلات الزراعية للحصول على نبات أورجانيك في المنزل بالشكل التالي:

- تجهيز أكياس بلاستيكية بأحجام متفاوتة مخصصة لزراعة الشتلات ومتوفرة في محلات البقالة أو محلات خاصة ببيع المنتجات الزراعية.

- تجهيز التربة بخلط ثلثي التربة بالطمي «الطينية»، والثلث تربة رملية.

- إضافة «روزيلكس» مبيد فطري للتربة لحفظها من التعفن.

- تجهيز البذرة بنقعها في الماء ثم غسلها بمياه بمطهر فطري، يمكن شراؤه من محلات الأسمدة الزراعية.

- وضع التربة المجهزة بخليط الرمل والطمي في الأكياس البلاستيكية ثم ريها وغرس البذرة بها.

- يمكن أن تنبت البذور خلال أيام، وكل صنف مزروع ينمو حسب طبيعة نموه.

كيفية الحصول على نباتات أورجانيك بمواد طبيعية من المنزل

وأشار المهندس الزراعي إلى إمكانية الحصول على نباتات أورجانيك دون التسميد بالكيماويات والاكتفاء بالسماد العضوي باستخدام أطعمة غذائية من المطبخ، موضحا إمكانية استخدام الأسمدة العضوية الطبيعية من مخلفات ومتبقيات الأطعمة بالمنزل، بالإضافة إلى التسميد بالخميرة والعسل الأسود سويا، ثم إضافتهما للتربة «سماد عضوي»، كما يمكن مكافحة الحشرات باستخدام بديل المبيدات الحشرية وهي الشطة السوداني، موضحا أنه بهذه الطريقة يسهل الحصول على نباتات أورجانيك بالمنزل.