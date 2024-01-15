«سيمبوزيوم أسوان» للنحت على الجرانيت يبدأ فعاليات دورته الجديدة

بدأت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة 28 لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويضم نخبة من أمهر نحاتي مصر والعالم على خامة الجرانيت الأسواني، ويستمر حتى الخامس من مارس المقبل، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة، نيفين الكيلاني.

القيمة الفنية

وصرح «قانوش» إنه جرى اختيار الفنان أكرم المجدوب، قوميسيرا عاما للسيمبوزيوم، إذ تمت مناقشة وتقييم الأعمال المقدمة من الفنانين لاختيار أنسبها من حيث القيمة الفنية ومدى ملائمتها مع طبيعة ومستوى الأعمال التي انتجها السيمبوزيوم على مدار دوراته السابقة، وكذلك مدى إمكانية الحفاظ على العمل من التهالك، أو فقدان القيمة الفنية الخاصة به عند ضمه لمجموعة الأعمال الفنية الموجودة بموقع المتحف المفتوح بمنطقة خزان أسوان.

الفنانين المصريين

يشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين وهم: ماجد ميخائيل، زينب صبحى، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى، ومن شباب فناني النحت، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجى، ومن فنانى العالم يشارك: خوسيه كارلوس (إسبانيا)، ميخائيل سوبولييف (روسيا) ، شيان سيهوا (الصين) وفيكتور كوباكز (بولندا).