«التموين»: التعاقد على 100 ألف طن سكر

في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الإستراتيجي للبلاد من سلعة السكر تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 100 ألف طن سكر خام مستورد بالإضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها سابقا وهي: 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية و50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، 50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.

إنتاج السكر

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر يكفي حتى شهر يوليو القادم وبدء إنتاج السكر من قصب السكر اعتبارا من بداية شهر يناير الجاري وبدء إنتاج السكر من شركات بنجر السكر اعتبارا من شهر مارس المقبل.