11 معلومة عن عمارة «الإيموبيليا» بالقاهرة.. عمرها 86 عاما

تُزخر محافظة القاهرة بالعديد من المنشآت والمباني الشاهدة على التاريخ، ومن العقارات التاريخية عمارة الإيموبيليا.

وأشارت محافظة القاهرة إلى عدد من المعلومات عن تلك العمارة الشهيرة، التي كانت من أعلى العقارات وقتها وأقدمها وأعرقها، ومنها ما يلي:

- تقع على ناصيتي شارع شريف وقصر النيل.

- تكلف البناء 1.2 مليون جنيه عام 1938.

- تضم 370 شقة.

- صممها مهندسين ماكس أذرعي وجاستون روسي، بعد طرح المشروع في مسابقة معمارية.

- صاحبها كان أحمد عبود باشا من أغنى أغنياء مصر وكانت ثروته تقدر بـ30 مليون جنيه في الثلاثينات، وكان رئيس النادي الأهلي، ويجتمع باللاعبين في مدخل العمارة حيث الحديقة والنافورة.

مكونات العمارة

- صممت على هيئة برجين لكل واحد 3 مداخل للسكان برج يتكون من 11 طابق وآخر من 13 طابقا.

- تضم عدد من المصاعد تقدر ب27 مصعدا، منها للسكان والخدم والأثاث.

هرم مصر الرابع

- تقع على مساحة 5444 متر مربع، وأطلق عليها وقتها هرم مصر الرابع.

- كانت أول عمارة بها جراج تحت الأرض يسع 100 سيارة.

- كان يتم استخدام سيارات المطافي لغسل العمارة وتنظيفها.

- كانت تتمتع بنظام تدفئة من خلال وضع نفايات الشقق في مواسير ضخمة تصل للبدروم، حيث تحرق وتمد الشقق بوسائل تدفئة.