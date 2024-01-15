بنك القاهرة يطلق حسابا بعائد 23%

أعلن بنك القاهرة طرح حساب توفير بعائد يصل إلى 23%، ويطلق عليه اسم حساب ميجا توفير، واعتبر البنك أن الحساب لا يقيد الأموال كما هو الحال في الشهادات، تحت عنوان «متربطش فلوسك»، على حد وصفه، وأنه أعلى عائد.

وذكر بنك القاهرة في بيان على حسابه بـ«فيسبوك»، أن أهم المعلومات عن حساب ميجا توفير أن الحد الأدنى لفتح الحساب مبلغ 1,500 جنيه مصري، والحد الأدنى لاحتساب العائد مبلغ 50 ألف جنيه مصري.

تفاصيل حساب بنك القاهرة

والحساب متاح للعملاء الأفراد فقط، وبالجنيه المصري فقط، وسيتم إضافة العائد في حساب العميل على حسب دورية صرف العائد «شهري، ربع سنويًا، سنويًا».

ويمكن إصدار بطاقة ائتمانية وكذلك الحصول على نقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر مجانية الإصدار الأول فقط.

ويوفر بنك القاهرة تغطية تأمينية مجانية على الحياة تبدأ من سن 18 سنة حتى سن 65 عامًا، فيما لا يمكن إصدار دفتر شيكات على الحساب، ولا يجوز فتح حساب توفير باسم أكثر من شخص، ولا يسمح بفتح حسابات توفير مشتركة.

ويتم احتساب العائد على أساس أدنى رصيد دائن خلال الشهر طبقا لكل شريحة وفقا للشرائح الآتية:

بنك القاهرة يطلق حساب بعائد 23%

من 50 ألف جنيه إلى 999999 جنيه، 13% سنويًا يصرف شهريًا، 14% ربع سنويًا، 15% سنويًا، ومن مبلغ مليون جنيه لـ9999999 جنيه يكون العائد 15% شهريًا، 16% ربع سنويًا، 17% سنويًا، ومن من 20 مليون جنيه فأكثرالعائد 18% سنويًا يصرف شهريًا، و20% ربع سنويًا، و23% سنويًا.