تحرير 91 مخالفة ضد مسؤولي مخابز بلدية في حملة تموينية ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن تحرير عدة محاضر تموينية ضد مسؤولي المخابز البلدية المدعمة بقرى ومُدن المحافظة، بسبب عدد من المخالفات على مدار أسبوع.

91 محضرا تموينيا ضد مخابز بلدية

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز البلدية خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 91 محضرا متنوعا، بواقع 19 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و37 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تموينية متنوعة ضد مخابز بلدية

وأشار إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت عن تحرير 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و3 محاضر للتوقف الكلي عن الإنتاج بدون تصريح، و7 محاضر للتصرف في أكثر من 47 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما، و5 محاضر لتجميع 31 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلوجراما.

تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.