تحرير 115 مخالفة تموينية ضد مسؤولي المخابز في حملة بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين ببني سويف، عن تحرير عدة محاضر تموينية ضد مسؤولي المخابز البلدية المدعمة بقرى ومُدن المحافظة، بسبب عدد من المخالفات على مدار الأسبوع المنقضي.

115 محضرا تمويني ضد مخابز بلدية في بني سويف

وقال «عبد الله»، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن المديرية شنت عدة حملات تموينية متنوعة على المخابز البلدية خلال الأسبوع المنتهي، أسفرت عن تحرير 115 محضرا متنوعا، بواقع 12 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و37 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات.

تحرير محاضر تموينية متنوعة ضد مخابز بلدية في بني سويف

وأشار إلى أن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف، أسفرت عن تحرير 25 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و11 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و7 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 11 محضرًا للتصرف في أكثر من 236 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو جرامات.

تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة.