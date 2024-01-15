تحصين 126 ألفا و343 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

أعلن الدكتور أحمد الجبالي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، تواصل الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوداي المتصدع، وذلك في أكثر من 80 وحدة بيطرية على مستوى قرى ومدن المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الفرق المتحركة بأماكن التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية.

تحصين 126 ألفا و343 رأس ماشية

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن إجمالي عدد رؤوس الماشية التي جرى تحصينها في المحافظة ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، من أبقار وجاموس وأغنام، وصل إلى أكثر من 126 ألفا و343 رأسا حتى منتصف يناير الجاري.

تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية ببني سويف

وأشار إلى أنه للإعداد والتجهيز الجيد للحملة بمحافظة بني سويف، جرى توفير كافة المستلزمات البيطرية اللازمة في أكثر من 80 وحدة بيطرية، إذ يتواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات وبأماكن التجمعات بالمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، للتصدي لأي حالة قد تكون مصابة بالحمى القلاعية أو الوادي المتصدع.

توفير التسهيلات اللازمة للحملة

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل المباشر مع مسؤولي قطاع الطب البيطري، وتوفير التسهيلات والتيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف في الحملة القومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، التي انطلقت منتصف شهر نوفمبر الماضي.