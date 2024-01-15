ليلى علوي تكشف سبب مشاركتها في فيلم «مقسوم»

كشفت الفنانة ليلى علوي، سبب مشاركتها في فيلم «مقسوم»، المقرر عرضه بجميع دور العرض في مصر 18 يناير الجاري.

وقالت ليلي علوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سيناريو فيلم مقسوم حمسها للغاية بسبب تناوله لشخصيات العمل بطريقة مختلفة، وبالإضافة إلى أن العمل يناقش جانب موسيقي، وهذه الأعمال قليلة جدًا في السينما المصرية، لكنها قريبة إلى قلبها.

العرض الخاص لفيلم مقسوم

وأقيم العرض الخاص لفيلم «مقسوم» منذ قليل، بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من أبطاله، وهم ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة.