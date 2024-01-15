بـ20 ألف جنيه يمكن شراء شهادتي الـ27% و23.5%.. اعرف الأرباح

تهافت المواطنين على شراء الشهادات الجديدة مدة العام التي تم طرحهم من أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، منذ الإعلان عنهم الفترة الماضية، بعائد 27% يصرف في نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، لذا يمكن صاحب مبلغ الـ20 ألف جنيه الحصول على عائد مناسب له.

كم تحصل على أرباح من مبلغ 20 ألف جنيه؟

وتكون الأرباح على مبلغ الـ20 ألف جنيه، بالنسبة لعائد الـ27% هو 5400 جنيه في نهاية المدة، وبالنسبة لشهادة الـ23.5% يكون 392 جنيها شهريًا.

والشهادات الجديدة، من حق الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب»، والعائد ثابت طوال مدة العام، ويتيح البنكين إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، والحصول على بطاقات الائتمان.

تفاصيل الشهادات الجديدة

ولا يجوز استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي للشراء، فيما تسترد الشهادة بكامل قيمتها الاسمية في نهاية المدة.

ويمكن شراء الشهادات الجديدة من البنكين الأهلي المصري أو مصر، سواء عن طريق الإنترنت البنكي، أو تطبيق البنك، أو الفروع أو ماكينات الصراف الآلي.