7 معلومات عن عيادة الجلدية والجذام بالشرقية.. خدمة طبية مجانية

تفتح عيادة الجلدية والجذام بمدينة الزقازيق، التابعة لمديرية الشؤون الصحية في محافظة الشرقية، أبوابها أمام المواطنين، وتتيح للحالات العلاج بالمجان والمتابعة الدورية في كافة التخصصات الجلدية، بالإضافة إلى رعاية خاصة لمرضى الجذام.

أوضح الدكتور إياد درويش، استشاري الأمراض الجلدية ومدير عيادة الجذام بمديرية الشؤون الصحية، مواعيد عيادة الجلدية والجذام، وسعر التذكرة.

تستعرض بوابة «الوطن» خلال سطور التقرير التالية 7 معلومات عن عيادة الجلدية والجذام بمدينة الزقازيق، للراغبين في زيارة العيادة لتوقيع الكشف الطبي كالتالي:

- مواعيد عيادة الجلدية والجذام الرسمية من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 2 ظهرا.

- قيمة تذكرة الكشف في عيادة الجلدية والجذام 5 جنيهات.

- متاح توقيع الكشف في كافة التخصصات الجلدية.

- يوجد أمهر الأطباء في عيادة الجلدية والجذام للكشف عن الحالات.

- يمكن للحالات بعد توقيع الكشف الطبي الحصول على الأدوية مجانا.

- توجد أجهزة حديثة لعلاج الصدفية والبهاق والثعلبة وإزالة الزوائد الجلدية.

- توجد عيادة الجذام والجلدية بالزقازيق بالقرب من منطقة التجنيد، ملاصقة لمستشفى الصدر بالمدينة.

خدمة طبية ودوائية مجانية للمرضى:

من جانبه أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطوير الخدمة الطبية ودعم العيادة بأحدث الأجهزة الطبية؛ لعلاج الأمراض الجلدية والتجميل، وتوفير الأدوية بالمجان للمواطنين.