«السويس لكرة القدم»: تغريم مسؤولي مركز شباب عامر بسبب مخالفة تنظيمية

قررت لجنة المسابقات بمنطقة السويس لكرة القدم، التابعة للاتحاد المصري، توقيع غرامة مالية على مدرب فريق قرية عامر، وكذلك توقيع غرامة مالية على المدرب المساعد، لارتكابها مخالفة تنظيمية، مع الإندار بتشديد العقوبة حال تكرار المخالفة.

تواجد أفراد داخل الملعب

وأوضحت لجنة المسابقات في منطقة السويس لكرة القدم التابعة للاتحاد المصري، أنه بناءً على التقرير المقدم من مراقب المسابقات بمباراة شباب الجبلايات وكونكورد شرم الشيخ، بملعب شباب الجبلايات بدوري القسم الرابع، تواجد أفراد داخل الملعب الذي تقام عليه المباراة، غير مسموح لهم بذلك، وطالبهم مراقب المباراة بالخروج خارج السور للملعب طبقًا لتعليمات الاتحاد المصري لكرة القدم، لكنهم رفضوا الخروج، واستعان مراقب المباراة برجال الأمن.

وقررت لجنة المسابقات الآتي:

- توقيع غرامة مالية على إداري فريق مركز شباب قرية عامر، لرفضه الخروج من الملعب رغم تدخل الأمن، قدرها 500 جنيه.

- توقيع غرامة على المدير الفني لمركز شباب قرية عامر، لرفضة الخروج أيضًا.

- توقيع غرامة مالية على المدرب المساعد لمركز شباب قرية عامر، لنفس السبب.

- توقيع غرامة مالية على إداري فريق مركز شباب قرية عامر، لرفضه الخروج من الملعب.

- توجيه إندار لمركز شبا قرية عامر، بأنه في حالة تكرار المخالفة سيتم تشديد العقوبة مع إبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم.