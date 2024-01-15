موعد إجازة نصف العام 2024.. تبدأ 27 يناير

يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور عن الموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 لجميع صفوف المراحل الدراسية بالمدارس الرسمية واللغات.

موعد إجازة نصف العام 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الفني بدء إجازة نصف العام للعام الدراسي 2023 - 2024 بدءا من يوم السابع والعشرين من شهر يناير الجاري 2024، وحتى يوم العاشر من شهر فبراير المقبل لمدة 15 يوما، يعقبه بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي بجميع صفوف مراحل التعليم بجميع المدارس.

موعد امتحانات المرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024

من جانبه كشف أشرف سلومة، وكيل الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بدء امتحانات الشهادة الإعدادية «العامة والمهنية والمكفوفين والصم» للفصل الدراسي الأول بجميع المديريات التابعة للمديرية بدء من الأربعاء السابع عشر من شهر يناير الجاري 2024 وحتى الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من نفس الشهر بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2024

فيما تنتهي مديرية التربية والتعليم بالجيزة من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 للصف الأول الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني» يوم الثلاثاء السادس عشر من شهر يناير 2024 وتنتهي امتحانات الصف الثاني الإعدادي «عام وصم ومكفوفين ومهني» يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.