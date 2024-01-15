تنفيذ 80% من أعمال نادي الجعافرة في شبين القناطر ضمن «حياة كريمة» (صور)

كلّف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، بمتابعة أعمال نادي الجعافرة الرياضي التابع لادارة شباب شبين القناطر.

تنفيذ 80% من الأعمال

وأشارت لجنة المتابعة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت 80%، وجاري الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري، وإنشاء غرفتي خلع ملابس وإنشاء ملعب قانوني وأعمال الموقع العام.

المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

ويعتبر نادى الجعافرة الرياضي، ضمن 28 مشروعا بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وجارى إنهاء كل المشروعات المدرجة.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان، ضرورة متابعة الأعمال الإنشائية بالهيئات الشبابية والرياضية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة لتطوير القرية المصرية من أهم مشروعات تطوير البنية التحتية والإنشائية، ومن ضمنها تطوير مراكز الشباب والهيئات الشبابية.