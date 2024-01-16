«الكرام البررة».. مواعيد وشروط التقديم في أكبر مسابقة للقرآن الكريم بالمنيا

أعلنت جمعية صلاح الدين الأيوبي، عن انطلاق الموسم الرابع للمسابقة القرآنية السنوية «الكرام البررة»، لحفظة القرآن لعام 2024ميلادية- 1445هجرية، بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع ورعاية حفظة القرآن، وتشمل 7 مستويات بالإضافة لمستوي ذوي الهمم.

تشمل شروط المسابقة جميع حافظي القرآن الكريم داخل محافظة المنيا ومراكزها، عدا المجازين والمجازات، شريطة ألا يكون المتسابق من الفائزين في العام الماضي، إلا في حالة التقديم في مستوي أعلى، كما تشمل المسابقة مستوي خاص لذوي الهمم ولا يشترط السن أو اختبار المعاني، وهناك لجان تقيم، وجوائز قيمة لهم.

المستندات المطلوبة في المسابقة

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة الرقم القومي للشباب.

- صورة شخصية.

وآخر موعد للتسجيل في المسابقة 20 من شهر يناير الجاري، وموعد التقديم في المسابقة خلال يومي 9 و10 من شهر فبراير المقبل، ويكون التقديم أونلاين وفي مقر الجمعية 60 شارع نفرتيتي، بأرض سلطان خلف مسجد صلاح الدين بمدينة المنيا.

جوائز المسابقة القرآنية والمعاني

- المستوي "1" 30 جزء، السن غير محدد، اختيار المعاني الناس- الضحى، الجوائز: المركز الأول 2500 جنيه، الثاني 2300، الثالث 2100، الرابع 1900، الخامس 1700، السادس 900، السابع 800، الثامن 700، التاسع 600، العاشر 500 جنيها.

- المستوي "2"، 15 جزء، السن حتى 25 عاما، اختبار المعاني الناس-التين، الجوائز: الأول 2000 جنيه، الثاني 1800، الثالث 1600، الرابع 1400، الخامس 1200، السادس 800، السابع 700، الثامن 600، التاسع 500، العاشر 400.

- المستوي "3" 10 أجزاء، العمر حتى 18 عاما، اختبار المعاني الناس- القدر، الجوائز: الأول 1500 جنيه، الثاني 1300، الثالث 1100، الرابع 900، الخامس 700، السادس 650، السابع 600، الثامن 500، التاسع 400، العاشر 300.

-المستوي "4" 5 أجزاء، العمر حتي 12 عاما، اختبار المعاني الناس- العاديات، الجوائز: الأول 1000 جنيه، الثاني 900، الثالث 800، الرابع 700، الخامس 600، السادس550، السابع 500، الثامن 400، التاسع 300، العاشر 250 جنيها.

-المستوي "5" 3 أجزاء، العمر حتي 10 سنوات، اختبار المعاني الناس- التكاثر، الجوائز: الأول 800 جنيه، الثاني 700، الثالث 600، الرابع 500، الخامس 400، ومن السادس للعاشر 200 جنيها.

-المستوي "6" 2 جزء، العمر حتى 9 سنوات، اختبار المعاني الناس-الفيل، الجوائز: الأول 600، الثاني 500، الثالث 400، الرابع 350، الخامس 300، من السادس للعاشر 150 جنيها.

-المستوي "7" جزء واحد، العمر حتى 8 سنوات، اختبار المعاني الناس- الكافرون، الجوائز: الأول 400، من الثاني للخامس 300، من السادس للعاشر 100 جنيه.

تشجيع حفظة القرآن علي المراجعة

وقال أيمن أبو بكر رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي بالمنيا إن الكِرام البررة مسابقة سنوية تستهدف جميع حفظة القرآن الكريم في المنيا ومراكزها، وهذا العام هو الرابع لها علي التوالي، لتشجيع حفظة القرآن على المراجعة وتثبيت الحفظ، ويتم تنفيذها من خلال مجموعة من الشباب في أوائل العشرينات من العمر، تجمعوا رغم اختلاف شخصياتهم وأعمارهم من أجل خدمة أهل القرآن، وتشمل 7 مستويات بالإضافة لمستوى خاص لذوى الهمم وجزء يسير مبسّط من معاني القرآن، وهذه المسابقة لغير المجازين والمجازات.

وأضاف أن المسابقة تكرِّم الفائزين بجوائز مادية قيمة تكون تشجيعًا معنويًا وماديًا لهم، ويتم هذا في حفلٍ كبير بمسرح محافظة المنيا، بعدد عشر مراكز لكل مستوى قرآني، وهي مسابقة مجانية بالكامل وقد وصل عدد المتقدمين في آخر دورة إلى 10000 مشترك.