تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن، وتم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1111 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 608 شاحنات و70 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 503 شاحنات و10 سيارة.

ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وأمل وغادرت السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3780 طن بضائع و383 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الأربع وهي اور، بريدج، كوين نفرتيتي وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1440 راكبا بموانيها.