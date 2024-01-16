تشغيل قطارين «إسباني مكيف» الأسبوع المقبل بعد تطويرهما بورش كوم أبو راضي

تواصل وزارة النقل مشروع تطوير القطار الإسباني، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، بالتزامن مع تطوير منظومة السكك الحديدية، حيث يتم التطوير في ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية، خاصة وأن هذه النوعية من القطارات ظلت لسنوات طويلة دون أي تطوير شامل تصل إلى 40 عام.

22 عربة مكيفة من نوعية الإسباني

وعن مستجدات المشروع، كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم تطوير عدد قطارين بإجمالي 22 عربة مكيفة من نوعية الإسباني، وتم تشغيلهم بالفعل على خطوط السكك الحديدية، موضحاً أنه يُجر حالياً تطوير عدد قطارين لتشغيلهم على الخطوط اعتباراً من يوم 24 من شهر يناير الجاري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تشغيل القطارين بداية من 24 يناير يأتي بالتزامن مع طرح عدد قطارات إضافية «مخاصيص» استعدادًا لإجازة نصف العام الدراسي الحالي، موضحاً أن أعمال التطوير تشمل جميع عربات القطار.

تطوير القطار الإسباني

وأكد المصدر أن تطوير القطار الإسباني يتم بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية، موضحاً أنه سيتم طرح القطارات على التوالي بعد تطويرها على خطوط السكك الحديدية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر تتابع عن كثب أعمال التطوير وجودتها سواء عربات الركاب أو الـ«بوفيه»، موضحاً أن التطوير يأتي لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.