8 حالات يمكن فيها الجمع بين معاشين.. ذوي الهمم أبرز المستحقين

حدد قانون التأمينات الاجتماعية، عددًا من الحالات التي يُمكن أن تجمع بين معاشين، ولكن هناك شروط حتى يتمّ الاستفادة من هذه الخدمة التي تقوم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بتقديمها للمواطنين.

ما الحالات التي يُمكن فيها الجمع بين معاشين؟

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» ما هي الحالات التي يُمكن فيها الجمع بين معاشين.

وحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن الحالات التي يُمكنها الجمع بين معاشين جاءت كالآتي:

1- يمكن للأرملة أن تجمع بين معاش زوجها المتوفي ودخلها من العمل الخاص بها.

2- يُمكن للشخص الأرمل أن يجمع بين معاش زوجته المتوفية ودخله من العمل الخاص به.

3- كما يُمكن لذوي الهمم الجمع بين معاشين.

4- يُمكن للأولاد أن يجمعوا بين معاشين عن والديهما وذلك بدون أي حدود.

5- يستطيع المستحق الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.

6- يستطيع الشخص المستحق الجمع بين مصدر الدخل الخاص به والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية.

7- يُمكن للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها وذلك بصفتها منتفعة حسب نص قانون التأمينات.

8- يُمكن للأرمل الجمع بين معاشه ومعاش زوجته وذلك بصفته منتفعًا حسب نص قانون التأمينات.