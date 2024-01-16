مفاجأة في جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية.. تغيير الموعد

أعلنت مديرية التربية والتعليم أن يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري أول أيام جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية، بعد تعديل الموعد.

وتستعرض بوابة الوطن خلال سطور التقرير التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية، بعد تعديل جدول الامتحانات لتنطلق يوم الخميس المقبل، إذ تم تعديل الجدول وتغيير موعد بدء الامتحانات من يوم 20 يناير، لتنطلق يوم 18 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية:

الخميس 18-1: مواد اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

الأحد 21 يناير: مواد الجبر والإحصاء وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 23 يناير: هندسة وتربية فنية.

الأربعاء 24 يناير: العلوم.

الخميس 25 يناير: الدراسات الاجتماعية.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

ووكشف محمد رمضان وكيل المديرية أنه جرى تعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الشرقية مع اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.