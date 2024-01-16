مستشفى الرمد بطنطا يجري 747 عملية كبرى في 3 شهور

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، تفاصيل الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى رمد طنطا، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وجهود أول عيادة للكشف المبكر عن مضاعفات مرض السكري على العين وعلاجه.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مستشفى رمد طنطا يقدم خدمات طبية من خلال العيادات الخاصة بالرمد بواقع 14 عيادة، بينها 7 عيادات عامة للكشف وعدد 7 عيادات تخصصية - عيادة قرنية – عيادة قزحية – عيادة جراحة الشبكية – عيادة شبكية تشخيصية وسكر – عيادة جلوكوما – عيادة حول – عيادة تجميل».

عمليات العين

وأشار إلى أن قسم العمليات في مستشفى رمد طنطا تمكن من إجراء عمليات خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بلغ عددها 747 عملية كبرى، ومنها: 369 عملية مياه بيضاء، 1 عملية مياه زرقاء، 31 عملية حول، 57 عملية شبكية، 1 عملية قرنية، 283 عملية حقن شبكية، و5 عمليات تسليك قناة دمعية، بالإضافة إلى 389 عملية متوسطة و459 عملية صغيرة خلال نفس الفترة.

وأوضح أن فريق العمل في مستشفى رمد طنطا شارك في البحث الذي تم نشره في مجلة Egyptian journal of clinical RETROSPECTIVE STUDY، وكان موضوع البحث حول نسبة انتشار الشبكية السكرية (مضاعفات مرض السكر النوع الثاني على شبكية العين) وتحليل العوامل المؤثرة في انتشارها بين مواطنين وسط الدلتا.

وقالت الدكتورة اعتدال منصور مدير مستشفي رمد طنطا لقد تم إجراء البحث في مستشفي رمد طنطا التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية حيث تأسس بالمستشفي أول عيادة للكشف المبكر عن مضاعفات مرض السكر علي العين و علاجها و ذلك منذ عام 2014 وتم الكشف علي أكثر من 5 آلاف مريض ومتابعتهم.

وأشارت «منصور» إلى أن العيادة أسهمت بشكل كبير في زيادة الوعي عند مرضي السكر والعمل على توعيتهم بأهمية المتابعة و الفحص الدوري للعينين و علاج الكثير من المضاعفات الناتجة عن مرض السكر.