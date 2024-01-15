نقيب الزراعيين: طن السكر بـ1800 جنيه.. والفلاحون يطالبون بزيادة الأسعار

أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن محافظة المنيا من أكثر المحافظات لتصنيع العسل الأسود وقصب السكر، وتزرع بها مساحات كبيرة من القصب، مقارنة بباقي المحافظات.

وأوضح «خليفة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجري حاليا إنشاء مصنع جديد لإنتاج السكر من البنجر في غرب المنيا، تحت مسمى مصنع القنال، وأن الدولة تشجع إنشاء مصانع السكر في المحافظات، مؤكدا: مصنع سكر أبو قرقاص لم يتم غلقه على الإطلاق.

سعر طن السكر

وأضاف نقيب الزراعيين، أن الحكومة حددت سعر طن السكر في الموسم الحالي بـ1800 جنيه، وليس 1500 جنيه، ومطالبات الفلاحين والمزارعين كانت بوصول طن القصب إلى 2000 جنيه، لافتًا إلى أن ثمن الشتلات من قصب السكر للفدان الواحد، تقدر بـ21 ألف جنيه، وأن زراعة القصب في الأقصر انخفضت بمقدار 8 آلاف فدان.

وتابع: الفلاح لا يملك ثمن التقاوي، والمزارع لا يهتم إلا بالأرباح التي سيحصل عليها من بيع إنتاجية أرضه، موضحًا: إنتاجية فدان القصب تتراوح من 35 إلى 40 طن سكر، وسعر الفدان يتراوح بين 900 ألف إلى مليون جنيه.

وأشار نقيب الزراعيين، إلى أنه لا بد من مبادرة وحزمة تحفيزية للمزارع، للتحول من زراعة القصب بالطريقة القديمة التقليدية إلى الشتلات الحديثة، وأن الحكومة لابد أن تقدم الدعم للمزارعين، ولابد من إعطاء الفلاح أعلى سعر في المحاصيل.