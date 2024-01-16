ليلى علوي لـ«الوطن»: تدربت على الدرامز شهرا لأجل «مقسوم» واكتشفت عالما جديدا

كشفت الفنانة ليلى علوي، تفاصيل مشاركتها في فيلم «مقسوم» المقرر طرحه يوم 18 يناير الجاري في جميع دور العرض بمصر.

تفاصيل مشاركة ليلى علوي بفيلم مقسوم

وقالت ليلى علوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّها استمتعت بكواليس فيلم «مقسوم»، لأنّها كانت «معجبة بفكرة وجود 3 بطلات نسائية»، مشيرة إلى أنّها تدربت على آلة «الدرامز» لمدة شهر ليظهر شكلها جيدًا على الشاشة.

وأضافت أنّها قررت ممارسة آلة الدرامز خلال الفترة المقبلة، لأنّها أُعجبت بها للغاية، واكتشفت عالم آخر جيد من خلالها.

تفاصيل فيلم «مقسوم»

فيلم «مقسوم» تدور أحداثه حول تلقى إيمي ورانيا وهند دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

يُشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ليلى علوي، وشيرين رضا، وسما إبراهيم، وسيد رجب، وهاجر السراج، ومحمد شاهين، وعمرو وهبة، وسارة عبدالرحمن، ومحمد ممدوح، وغيرهم.