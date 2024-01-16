تركيب أسقف وابواب وشبابيك ضمن حملة «ستر ودفا» بالفيوم

أطلقت جمعية الأورمان، حملة «ستر ودفا وإطعام» والتي تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل، وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في محافظة الفيوم لمجابهة فصل الشتاء، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامنًا مع أشهر الشتاء.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

تقديم أوجه الدعم للأسر البسيطة

وأشاد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تُسهم دائمًا في إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

إعادة إعمار المنازل المتهالكة

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إنّ الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الفيوم، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة منذ انطلاق مشروعها.

إعادة إعمار 32 ألف منزل

وأضاف إنّ جمعية الأورمان ساهمت في إعادة إعمار 32 ألف منزل ضمن مشروع «أكفل قرية فقيرة»، وتعريش أسقف نحو 20 ألفًا و186 منزلًا في مختلف المحافظات، منها 4553 منزلًا في 254 قرية بمحافظة الفيوم.

أبحاث ميدانية لتحديد الفئات المستحقة

وأشار إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

تركيب أسقف وشبابك وأبواب

وذكر إنّ حملة «ستر ودفا وإطعام» تُتيح للمتبرعين المشاركة في تركيب سقف وأبواب وشبابيك بمبلغ 480 جنيهًا على أقساط ممتدة لمدة 36 شهرًا، أو المشاركة بالسهم مرة واحده بمبلغ 350 جنيهًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.